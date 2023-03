Roma: sequestrati 533 chili di droga, armi e 6 mila euro in contanti, 2 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre la Squadra Mobile, nei giorni scorsi, in zona Bufalotta Cinquina, ha arrestato un uomo di 55 anni responsabile del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e del reato di detenzione abusiva di armi. L'uomo, dopo essere stato seguito e monitorato dagli agenti, è stato trovato in possesso di cocaina per un peso di circa 29 grammi, di marjuana per un peso lordo di circa 14 grammi contenuta all'interno di 25 buste termosaldate, di un fucile sovrapposto marca beretta con matricola del calciolo abrasa, di un revolver calibro 40 con relativo munizionamento pari a 14 cartucce e di una pistola Beretta calibro 7,65 con 64 munizioni. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in un box auto del quale l'indagato aveva la disponibilità insieme al fucile e al revolver con le sue munizioni. Presso casa sua, invece, è stata rinvenuta la pistola Beretta cal. 7,65 e denaro contante per la somma di 6.000 euro. La persona arrestata aveva con sé anche due telefoni cellulari dei quali uno criptato, sicuramente finalizzato ad eludere i controlli e i monitoraggi da parte delle forze dell'ordine. Il provvedimento di fermo e i due arresti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati poi convalidati dall'Autorità Giudiziaria. (Rer)