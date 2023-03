Colombia: opposizione, governo ascolti tutte le voci sulle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Centro Democratico, l’unico partito di opposizione al governo in Colombia, ha chiesto al presidente Gustavo Petro di non imporre le sue riforme con la forza. "Siamo molto preoccupati perché è evidente che queste riforme sono giustificate da false premesse, il che rende difficile il dibattito", ha affermato il senatore Miguel Uribe parlando all’emittente “LaFm” delle riforme della salute, del lavoro e delle pensioni promosse dal governo in carica. Il senatore ha quindi chiesto che tutte le voci vengano ascoltate. "Vi chiediamo di non mettere a tacere le voci che vi infastidiscono", ha detto. (segue) (Mec)