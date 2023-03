Colombia: opposizione, governo ascolti tutte le voci sulle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione arriva dopo che il presidente Petro ha annunciato nella notte del 27 febbraio il suo primo rimpasto di governo, proprio per appianare le divergenze sorte in seno al suo governo sulla riforma sanitaria presentata al parlamento. Lasciano l’incarico i ministri dell’Istruzione, Alejandro Gaviria, dello Sport, Maria Isabel Urrutia, e della Cultura, Patricia Ariza. “Questo governo del cambiamento non rinuncerà alle riforme per migliorare la salute, le pensioni e le condizioni di lavoro per tutti i colombiani”, ha affermato il presidente annunciando la decisione. “Siamo in un momento decisivo per le nostre riforme e abbiamo bisogno di più coesione e determinazione”, ha aggiunto. In particolare Gaviria, già ministro della Salute durante il governo di Juan Manuel Santos, era stato particolarmente critico nei confronti della riforma della Sanità. Il suo incarico verrà ora assunto dalla viceministra della Salute, Aurora Vergara. (segue) (Mec)