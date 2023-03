Colombia: opposizione, governo ascolti tutte le voci sulle riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un documento del ministero delle Finanze la riforma della Sanità presentata al parlamento della Colombia dal presidente Gustavo Petro potrebbe raddoppiare le spese destinate alla salute. Il documento è firmato dall'firmato dal titolare del dicastero, José Antonio Ocampo, dall'ex ministro dell'Istruzione Alejandro Gaviria, dell’Agricoltura, Cecilia Lopez, e dal direttore del Dipartimento di pianificazione nazionale (Dnp), Jorge Ivan Gonzalez. I firmatari si oppongono al disegno di legge, puntando il dito in particolare contro il costo della riforma, che farebbe salire le spese da 8,7 mila miliardi di pesos (circa 1,7 miliardi di euro) a 16,9 mila miliardi di pesos (circa 3,3 miliardi di euro) nel 2023, con un impatto fiscale di 1,5 miliardi di euro. "Il ministero delle Finanze tiene conto che il progetto in esame, se sancito come legge, avrebbe un impatto sulle finanze dello Stato", recita il documento, che precisa che, con la proposta di riforma, la spesa per l'assistenza sanitaria primaria crescerebbe in media di 2,5 mila miliardi di pesos (circa 480 milioni di euro) ogni anno. (segue) (Mec)