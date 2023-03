Colombia: opposizione, governo ascolti tutte le voci sulle riforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 febbraio il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha presentato al parlamento il progetto di riforma della Sanità. La novità principale consiste nel trasferimento della gestione delle risorse pubbliche dai privati all'Amministratore delle risorse del sistema generale di previdenza sociale in sanità (Adres), che erogherà direttamente i pagamenti. “Il denaro pubblico sarà gestito dal pubblico”, ha detto Petro presentando la riforma. L'iniziativa punta anche a fornire assistenza permanente e quotidiana alla popolazione colombiana in tutto il Paese attraverso i Centri di assistenza primaria (Cap). “Siamo arrivati a un altro momento chiave di questo governo. Dopo la riforma fiscale, oggi entriamo nelle riforme sociali. Ci auguriamo che nessuno sia escluso, per migliorare la vita quotidiana di tutti i colombiani”, ha dichiarato il presidente colombiano, il primo presidente di sinistra della Colombia. Alcuni membri del governo, tra cui lo stesso Gaviria, hanno messo in guardia dall'impatto fiscale dell'iniziativa e hanno insistito sul mantenimento di un modello di assicurazione sanitaria mista. (segue) (Mec)