Tunisia-Qatar: incontro tra premier a Tunisi, focus su rafforzamento della cooperazione

- La premier della Tunisia, Najla Bouden, ha ricevuto presso il Palazzo del governo a Tunisi, l’omologo e ministro dell’Interno del Qatar, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha riferito un comunicato della presidenza del governo tunisino. Durante l’incontro, Bouden ha elogiato "la profondità delle relazioni storiche, fraterne ed economiche tra la Tunisia e il Qatar, che hanno costituito una solida base per stabilire proficui rapporti di partenariato e cooperazione in diversi ambiti tra cui turismo, energie rinnovabili, trasporti, sport, sanità, commercio e industria". Il capo del governo tunisino ha espresso "la soddisfazione della Tunisia di fronte allo sviluppo positivo delle relazioni bilaterali” e ha espresso la sua speranza di poter rafforzare ulteriormente la cooperazione. Bouden ha sottolineato l'importanza di organizzare eventi bilaterali, primo fra tutti l'organizzazione di una riunione del Comitato superiore congiunto, e di aumentare il ritmo delle visite reciproche di alti funzionari dei due Paesi e l'organizzazione di riunioni di altri organismi e comitati tecnici il prima possibile “al fine di discutere i modi per beneficiare delle grandi potenzialità disponibili in Tunisia e nello Stato del Qatar". La premier ha spiegato che il governo ha sviluppato un pacchetto di misure per ripristinare la fiducia degli attori economici, migliorare il clima imprenditoriale e il posizionamento competitivo del Paese e ha anche rivisto gli assi del programma nazionale per le riforme economiche. “L’incontro è stata l’occasione per scambiare opinioni e proposte su diversi temi e passare in rassegna alcuni progetti”, conclude il comunicato.(Tut)