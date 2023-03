Migranti: Ismu, in aumento gli stranieri ma in calo gli alunni, in Italia 172 mila ucraini con protezione temporanea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto di Fondazione Ismu è entrata, naturalmente, anche la guerra in Ucraina e il conseguente spostamento dei suoi abitanti. Dei 230 mila ucraini in Italia con regolare permesso di soggiorno al 1° gennaio 2022 la gran parte (81,2 per cento) è soggiornante di lungo periodo. A essi si aggiunge il consistente numero di coloro che, nel corso di questi anni, hanno acquisito la cittadinanza italiana: 28mila al 1° gennaio 2021. I dati del Dipartimento della Protezione civile indicano un totale (in ulteriore aggiunta) di172mila ucraini beneficiari di protezione temporanea in Italia al 24 febbraio 2023, con un forte aumento avvenuto soprattutto a maggio, quando in un mese sono passati da poco più di 17mila a quasi 54mila, e in generale oltre 115mila da inizio aprile fino a fine agosto. L'84 per cento degli ucraini adulti beneficiari di protezione temporanea in Italia è di sesso femminile (circa 92mila) e i minorenni corrispondono al 36,1 per cento (in totale circa 62mila). L’ultimo report mensile del Ministero del Lavoro segnala inoltre 5.042 minori stranieri ucraini non accompagnati in Italia al 1° gennaio 2023 (sono primi in graduatoria fra tutte le nazionalità e rappresentano più di un quarto del totale), di cui il 51 per cento è di sesso femminile. In generale, nel 2021 sono stati rilasciati circa 242 mila nuovi permessi di soggiorno, un valore più che doppio rispetto all'anno precedente (+127 per cento), quando l'effetto Covid-19 aveva ridotto i flussi. (segue) (Rem)