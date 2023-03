Migranti: Ismu, in aumento gli stranieri ma in calo gli alunni, in Italia 172 mila ucraini con protezione temporanea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi permessi concessi per motivi di asilo rappresentano il 12,8 per cento (31mila) del totale nel corso dell'anno, quelli per motivi di lavoro – riconducibili all'emersione di persone già presenti irregolarmente - il 21 per cento (51mila). Raddoppiano sia i permessi per studio (18mila, ma siamo sempre sotto il livello dell'epoca pre covid), sia i permessi per motivi familiari (122mila). I cittadini non comunitari provengono per la maggior parte da Marocco (408mila), Albania (397mila), Cina (291mila), Ucraina (230mila). Gli sbarchi registrati sulle coste italiane nel 2022 sono stati 105.129 (+55,8 per cento rispetto al 2021). Se il numero degli sbarchi registrati è indubbiamente in crescita, la loro composizione complessiva per cittadinanza è molto cambiata rispetto agli anni della crisi 2014-2017, quando – fatta eccezione peri flussi dalla Siria nel 2014 – a prevalere erano persone originarie dell'Africa sub-sahariana. Nel 2022 i maggiori flussi provengono da Egitto (20.542), Tunisia (18.148) e Bangladesh (14.982). La pandemia ha segnato una battuta di arresto nel processo di rafforzamento del profilo multietnico del mercato del lavoro italiano, facendo per la prima volta registrare, tra il 2019 e il 2020, una riduzione sia degli immigrati attivi sia di quelli occupati. Per converso, nel 2021 si segnala una ripresa di questo processo: i dati Istat mostrano una crescita sia degli occupati sia degli attivi di nazionalità non italiana, oltre che della componente alla ricerca di una occupazione. (segue) (Rem)