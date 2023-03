Migranti: Ismu, in aumento gli stranieri ma in calo gli alunni, in Italia 172 mila ucraini con protezione temporanea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati, il tasso di attività degli stranieri è cresciuto in misura più sostenuta rispetto a quello degli italiani, grazie soprattutto al maggior recupero della componente femminile, passando dal 65,6 per cento del 2020 al 67,6 per cento del2021. Tuttavia, il tasso di attività delle donne immigrate resta di oltre 4 punti percentuali inferiore rispetto al suo livello pre-Covid. Il collettivo nazionale più colpito dalla disoccupazione è quello tunisino con un tasso pari al 25,8 per cento. Nel 2021 la povertà assoluta interessa, secondo i dati Istat discussi all’interno del Rapporto ISMU, il 30,6 per cento delle famiglie di soli stranieri: quasi quattro punti percentuali in più rispetto al dato, già decisamente preoccupante, rilevato nel 2020, e oltre 5 volte quello delle famiglie di soli italiani in povertà assoluta, ferme al 5,7 per cento. Dal punto di vista scolastico, la Lombardia accoglie nelle scuole 220.771 alunni CNI, seguita a distanza da Emilia Romagna(104,799), Veneto (94.699), Lazio (80.051) e Piemonte (78.256). In Emilia-Romagna, gli studenti con CNI rappresentano, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il 17,1 per cento-valore più elevato a livello nazionale - cui segue la Lombardia con il 16 per cento. La provincia italiana con il più alto numero di alunni stranieri è Milano (79.039), seguita da Roma (63.782) e Torino (39.465). (segue) (Rem)