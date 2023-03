Migranti: Ismu, in aumento gli stranieri ma in calo gli alunni, in Italia 172 mila ucraini con protezione temporanea (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fenomeno che continua a essere preoccupante quando si tratta di studenti con background migratorio è l’abbandono precoce degli studi. Nel 2021gli Elet (Early leavers from education and training) nati all’estero - ovvero la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che non è in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale e che non è inserita in percorsi scolastico-formativi – sono il 31,8 per cento dei 18-24 enni stranieri, ovvero il triplo degli autoctoni che scendono al 10,7 per cento. La quota di Neet (i giovani che non studiano né lavorano) nati all’estero si attesta al 36,2 per cento del totale dei giovani nati all’estero tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia. Nonostante i molteplici tentativi di promuovere a livello istituzionale un’integrazione sanitaria, una parte non trascurabile della popolazione immigrata, anche regolare, soprattutto di prima generazione, non ha lo stesso accesso potenziale dei cittadini italiani al servizio sanitario nazionale. Il numero di donne straniere ricoverate è notevolmente maggiore rispetto a quello degli uomini (65,1 per cento contro il 34,9 per cento). La diagnosi principale del ricovero tra gli uomini stranieri è correlata alle malattie dell’apparato respiratorio, tra le donne straniere la diagnosi principale coinvolge le complicazioni della gravidanza, seguite da tumori (7 per cento). (Rem)