Pd: Verini, voglia di partecipazione, capitalizziamo spinta di primarie

- Il Partito democratico "ha dato una prova di autentica vitalità. Le iniziative dei due candidati sono state molto partecipate. Ma anche da quelle iniziative si può trovare qualche indizio che può spiegare la vittoria di Elly Schlein. Tutte le loro iniziative sono state molto partecipate. In quelle della Schlein c'era un di più di spontaneità e voglia di partecipazione per immaginare e costruire un Pd non chiuso in sé stesso ma che ha iniziato, finalmente, un percorso di apertura. E' stato il 'reale', quindi, a dirci che Schlein sarebbe andata lontano. Anche perché lei non era affatto un'estranea. Lei, come si definisce, è una 'nativa' del Pd che interruppe il rapporto con il Pd per la ferita gravissima dei 101 che affossarono la candidatura di Prodi. E che in questi anni, con un percorso 'contemporaneo' (come ha detto bene Marco Furfaro) è stata contigua al Pd, al Parlamento europeo, al governo della regione Emilia Romagna". Lo ha detto Walter Verini, senatore e tesoriere del Pd nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina. (Rin)