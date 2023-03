Serbia-Grecia: ministro Esteri Dacic esprime condoglianze per le vittime dell'incidente ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha espresso all'omologo greco Nikos Dendias le sue più sentite condoglianze a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi questa notte a Tempe, in Grecia. "A nome del ministero degli Esteri e a nome mio, porgo le mie più sincere condoglianze a voi e al fraterno popolo greco per la perdita di vite umane a causa del grave incidente ferroviario. Vi prego di trasmettere le mie più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime, con i migliori auguri per una pronta guarigione dei feriti. La Serbia è pronta a fornire l'aiuto e il sostegno necessari, nello spirito delle relazioni tradizionalmente amichevoli", ha scritto Dacic.(Seb)