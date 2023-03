Migranti: Meloni, dovere morale evitare che disgrazie come naufragio Crotone si ripetano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un dovere morale, “prima ancora che politico”, fare di tutto per evitare che disgrazie come il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone si ripetano. È quanto si legge in una lettera inviata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio Charles Michel e al primo ministro svedese Ulf Kristersson, che detiene la presidenza di turno semestrale del Consiglio Ue. Il naufragio, ha scritto Meloni, “nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare”. (Res)