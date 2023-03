Sport: assessore Roma, a Ostia i campionati di skate a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione internazionale World Skate con il presidente Sabatino Aracu ha confermato in calendario a ottobre prossimo la prima edizione a Ostia del Wouldtour specialità park. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato. "Roma sempre più capitale internazionale dello skateboard - afferma Onorato -. Un appuntamento che si aggiunge al bis per il secondo anno consecutivo della tappa dello street, che si terrà a fine giugno nella cornice di Colle Oppio di fronte al Colosseo. Sulla pista più suggestiva al mondo, come ha scritto il New york times, che grazie alla collaborazione con Sport e Salute abbiamo messo a disposizione gratuita degli appassionati che arrivano da ogni parte del mondo per provare la stessa emozione dei loro beniamini. Due appuntamenti che valgono entrambi per la qualificazione olimpica e che vedranno in gara i campioni più forti al mondo in uno sport tra i più spettacolari e seguiti dai giovanissimi. Due grandi eventi che organizzeremo in collaborazione con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e che saranno una straordinaria cartolina di Roma nel mondo dello sport, dei giovani e del turismo internazionale. Generando importanti ricadute economiche sul turismo, sull'indotto e sull'occupazione della nostra città". (Com)