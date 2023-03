Speciale difesa: Medio Oriente, Cigiordania, coloni si scontrano con militari israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di coloni ha assaltato dei militari israeliani che cercavano di fermarli mentre erano intenti a lanciare pietre contro veicoli palestinesi in Cisgiordania. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui i militari sono stati dispiegati vicino alla città di Al Mughayyir dopo aver ricevuto un rapporto sul lancio di pietre da parte dei coloni. "Quando i militari sono arrivati sulla scena hanno identificato un certo numero di sospetti, alcuni dei quali mascherati, che lanciavano pietre contro un camion palestinese", hanno spiegato le Idf, secondo cui i soldati hanno sparato in aria, ma i coloni si sono rifiutati di disperdersi. In precedenza, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Herzi Halevi, ha promesso di “indagare a fondo” sulle azioni compiute dai coloni israeliani nella città di Huwara, in Cisgiordania, dopo l’uccisione di due persone nel fine settimana. Domenica scorsa, 26 febbraio, otto persone sospettate di aver appiccato il fuoco ad Huwara sono state arrestate, ma sono state liberate. (Res)