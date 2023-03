Sardegna: concluse prove certificazione conoscenza sardo, catalano, sassarese, gallurese e tabarchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti nei giorni scorsi in modalità video conferenza, promosse dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, le prove del bando NARA∙MI annualità 2023, relativo alla conoscenza orale della lingua sarda, del catalano di Alghero e delle altre lingue di Sardegna, il sassarese, gallurese e tabarchino. La certificazione ha un duplice valore. E’ infatti necessaria per poter partecipare, in qualità di esperto o di collaboratore, ai laboratori extracurriculari didattici finanziati dalla Regione Sardegna. Inoltre è anche titolo valutabile per i progetti di per il bando Imprentas. In totale sono stati 157 i candidati che hanno chiesto l'attestazione. Numero comunque alto, tenuto conto che si tratta della terza annualità, a conferma di quanto sia richiesta e necessaria una politica di riconoscimento delle competenze nelle lingue di Sardegna. (segue) (Rsc)