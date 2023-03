Sardegna: concluse prove certificazione conoscenza sardo, catalano, sassarese, gallurese e tabarchino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono risultati idonei 125 partecipanti, di cui 97 in lingua sarda, 4 in catalano di Alghero, 8 in gallurese, ben 13 in sassarese e 3 in tabarchino. Il bando NARA∙MI è un'azione che realizza uno degli ambiti di intervento prioritari stabiliti dal piano per la politica linguistica 2020-2024, ovvero la certificazione linguistica. “Si tratta - sottolinea l’assessore Andrea Biancareddu - della conferma di una importante azione di politica linguistica regionale in materia di certificazione delle conoscenze del sardo e delle altre lingue di Sardegna, che segue le certificazioni della conoscenza della Lingua sarda e del catalano di Alghero a Livello C1. Queste certificazioni sono rilasciate in collaborazione con l'Università di Cagliari e il con il Comune di Alghero. La Regione Sardegna conferma la volontà di voler proseguire nella strada della realizzazione del Piano per la politica linguistica 2020-2024”. (Rsc)