Mozambico: Papa nomina nuovo vescovo ausiliario di Maputo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Maputo in Mozambico, monsignor Tonito Francisco Xavier Muananoua, del clero di Guruè, finora vicario generale e parroco della Cattedrale di Santo Antonio de Lisboa in Guruè, assegnandogli la sede titolare di Esco. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Monsignor Tonito Francisco Xavier Muananoua è nato il 6 giugno 1972 a Invinha, Diocesi di Gurué. Ha frequentato il seminario propedeutico di Quelimane e ha poi continuato gli studi nel seminario filosofico di Matola e in quello teologico di Maputo, ottenendo il baccellierato in Teologia. È stato ordinato sacerdote il 13 ottobre 2003 per la Diocesi di Guruè. (Civ)