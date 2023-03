Agricoltura: il 5 marzo convegno nazionale Fai-Federazione Apicoltori Italiani su difesa del comparto e dialogo istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Apicoltura che difendiamo: cosa serve alla filiera produttiva, cosa chiedono le istituzioni, è il tema del convegno nazionale con il quale la Fai-Federazione Apicoltori Italiani inaugura la nuova stagione primaverile in un clima di grande fermento quale quello che si registra ogni anno all'Apimell di Piacenza. La Mostra di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche - giunta alla sua 39a edizione - è un appuntamento di rilevanza internazionale per tutti gli operatori del settore. "Apimell rappresenta il momento e il luogo più adatto per ospitare un convegno di taglio istituzionale - dichiara il presidente della Fai Raffaele Cirone - nel corso del quale rappresenteremo le sfide che il settore è chiamato a raccogliere, le numerose opportunità offerte dalla nuova Pac e le modalità di avvio del nuovo Sistema di Identificazione e Registrazione sanitaria degli allevamenti zootecnici voluto dalla Ue. Ecco perché diciamo ai 75mila operatori del comparto - sottolinea Cirone - che il 2023 rappresenta l'inizio di una fase rivoluzionaria per chi alleva alveari". Al Convegno della Fai - che si svolgerà a partire dalle ore 10.00 del 5 marzo presso la Sala Conferenze del Piacenza Expo (programma allegato) - parteciperà il Sottosegretario di Stato al Masaf, con delega alla filiera apistica, On. Luigi D'Eramo che inaugurerà le celebrazioni del 70mo anniversario dalla fondazione della Fai-Federazione Apicoltori Italiani, sigla storica e autorevole riferimento organizzativo del settore. (Com)