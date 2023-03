Ue: Cdm, a rappresentanza all'Unesco competenza per Ufficio internazionale esposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 11:32 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato l’attribuzione alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), in Parigi, della competenza per l’Ufficio internazionale delle esposizioni (Bureau international des expositions). È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)