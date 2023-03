Spagna: Sanchez inaugura ospedale a Ceuta ed evidenzia importanza sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è recato oggi a Ceuta, città autonoma in territorio nordafricano, dove ha inaugurato il centro sanitario Tarajal, accompagnato dalla ministra della Salute Carolina Darias e dal presidente di Ceuta Juan Jesus Vivas. Nel corso della visita presso le strutture, il capo dell'esecutivo ha sottolineato il suo impegno per una sanità pubblica di qualità e ha evidenziato che la protezione della salute "richiede soprattutto risorse di bilancio e politiche pubbliche efficaci che si impegnino per questo importante pilastro del nostro stato sociale". Per questo motivo, Sanchez ha rivolto un appello a tutte le amministrazioni con competenze in materia di salute per "rafforzare insieme le cure primarie, invece di indebolirle, perché le esigenze delle cure primarie "vanno ben oltre le richieste di un gruppo professionale, sono un vero e proprio grido sociale". Il presidente del governo ha ricordato come la pandemia di coronavirus abbia fatto riscoprire l'importanza del sistema sanitario nazionale come "elemento chiave" dello stato sociale. "Questo è il mio impegno: una sanità pubblica, gratuita, universale e di qualità, perché dopo un decennio di tagli neoliberali che hanno ridotto le risorse e gli operatori sanitari del nostro sistema sanitario nazionale, stiamo facendo uno sforzo senza precedenti", ha concluso il premier. (Spm)