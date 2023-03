Auto: Barbagallo (Pd), incomprensibile no governo Meloni a stop motori termici dal 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro ogni logica, fuori dal tempo e dallo spazio, il governo Meloni, attraverso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia il 'no' dell'Italia alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando, dal 2035, alla produzione e vendita di auto con motori diesel e benzina. Tutto questo in barba alla transizione ecologica, al rispetto dell'ambiente e soprattutto senza considerare l'emergenza dettata dal cambiamento climatico. Il parere contrario dell'Italia si associa a quello della Polonia, in controtendenza con gli altri grandi Paesi europei. E' una posizione che il Partito democratico non comprende e ancor meno condivide". Lo dichiara il deputato democratico Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, a proposito della posizione annunciata dal ministro dell'Ambiente in vista della riunione degli ambasciatori dei Paesi Ue in programma domani a Bruxelles. (Rin)