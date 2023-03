Milano: aperti tre locker e sette box per il ritiro e la restituzione dei libri in prestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema Bibliotecario di Milano continua ad innovare i suoi servizi per avvicinare sempre più i cittadini e le cittadine alla lettura e ai servizi bibliotecari. Sono stati installati tre nuovi "smart locker" e sette box in diverse aree della città, individuate in collaborazione con i Municipi 1, 3, 4, 5 e 8. I tre locker già installati permettono di ritirare in autonomia i libri prenotati tramite il catalogo online, anche oltre gli orari di apertura delle biblioteche. Nei locker è anche possibile restituire qualsiasi tipo di documento ammesso al prestito a domicilio: cd, dvd, audiolibri, videogiochi, riviste. I nuovi locker sono disponibili presso la Biblioteca Gallaratese, all'interno del Centro Commerciale Bonola (lunedì-sabato 8 - 20:30; domenica e festivi 8.30-20) e presso la Biblioteca Accursio, all'esterno dell'edificio del Centro Civico, sempre disponibile h24. A breve ne saranno installati altri sei in diverse zone della città. Sono poi in corso di attivazione sette box di restituzione presso le biblioteche Accursio, Chiesa Rossa, Dergano-Bovisa, Gallaratese, Oglio, Parco Sempione e Tibaldi. Nei box è possibile restituire i propri prestiti anche al di fuori degli orari di apertura della biblioteca. (segue) (Com)