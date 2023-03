Milano: aperti tre locker e sette box per il ritiro e la restituzione dei libri in prestito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Biblioteca nel metrò, situata nel mezzanino della stazione MM di Porta Venezia, si è rinnovata ampliando il catalogo del materiale disponibile al prestito, che ora offre, oltre alle ultime novità editoriali, anche audiolibri, fumetti e dvd. Da oggi è possibile prelevare fino a quattro oggetti alla volta, uno a scelta per ciascuna tipologia. "La tecnologia ha il potere di aprire nuovi orizzonti nel mondo della cultura e della conoscenza, consentendo di avvicinare sempre più le persone alla lettura. Smart library, locker e box rappresentano soluzioni innovative che, grazie al potenziale della tecnologia, rendono la lettura più facilmente accessibile a tutti e a tutte – dichiara l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi –. Grazie a queste soluzioni, le biblioteche continuano l'importante lavoro per diffondere i servizi bibliotecari tra cittadini e cittadine, intercettandoli nei loro percorsi quotidiani, senza limiti di orario e di distanza. L'installazione dei locker e dei box rappresenta un passo avanti verso il futuro delle biblioteche, dove la tecnologia si fonde con la cultura per creare nuove forme di fruizione e di apprendimento". L'installazione dei locker e dei box è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Lombardia e alla collaborazione dei Municipi 1, 3, 4, 5, 8. In particolare, l'installazione del locker di Gallaratese è stata effettuata in accordo con Massimiliano Di Miceli, Direttore Centro Commerciale Bonola, che ospita il locker. (Com)