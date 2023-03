Romania-Moldova: premier Ciuca, Bucarest sosterrà Chisinau in attuazione riforme e percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno sosterrà l'esecutivo moldavo nell'attuazione delle riforme, nel rafforzamento dell'economia, della resilienza e della sicurezza dello Stato, nonché nell'avanzamento del percorso europeo del Paese. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo moldavo, Dorin Recean, in visita ufficiale in Romania. "Oggi ci siamo concentrati sugli sviluppi della sicurezza sullo sfondo della brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina, ponendo l'accento sulle enormi conseguenze per la Moldova in termini di sicurezza, energia ed economia. Stiamo assistendo a sempre più tentativi di destabilizzare la Moldova, di creare artificialmente tensioni, narrazioni ostili costruite sulla propagazione intenzionale di false informazioni. Ho assicurato alla mia controparte il fermo sostegno della Romania al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Moldova nei suoi confini internazionalmente riconosciuti", ha detto Ciuca. La Romania, ha proseguito, "continuerà a promuovere misure nel campo della sicurezza della resilienza a livello europeo, ad esempio l'obiettivo di creare una missione civile dell'Unione europea per la Moldova". (segue) (Rob)