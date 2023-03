Romania-Moldova: premier Ciuca, Bucarest sosterrà Chisinau in attuazione riforme e percorso europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due premier hanno anche discusso dell'agenda di integrazione europea della Moldova, in diretta connessione con gli sforzi di riforma del governo di Chisinau per il consolidamento della giustizia, lo Stato di diritto, l'efficienza dell'amministrazione e il recupero di l'ambiente economico. "Abbiamo discusso dell'integrazione della Moldova nel mercato interno dell'Unione europea, della completa liberalizzazione del commercio o della riduzione delle tariffe di roaming. Abbiamo discusso della necessità di accelerare i progetti di interconnessione nel settore dell'elettricità, che sono particolarmente importanti per garantire l'indipendenza energetica della Moldova", ha continuato Ciuca, per il quale Bucarest ha dimostrato con i fatti di essere il partner "più sincero e affidabile" della Moldova. (segue) (Rob)