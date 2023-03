Speciale difesa: Medio Oriente, Cisgiordania, rappresentante speciale Usa per la Palestina condanna violenze coloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale statunitense per gli Affari palestinesi, Hady Amr, ha condannato "la violenza diffusa, indiscriminata e inaccettabile dei coloni" israeliani in Cisgiordania, durante una visita nella città di Huwara. In una dichiarazione pubblica del suo ufficio, Amr ha espresso le sue condoglianze, dicendosi "profondamente preoccupato per la recente intensificazione delle violenze in Cisgiordania". Il funzionario statunitense si è recato nella città nel nord della Cisgiordania per constatare l'entità dei danni causati dagli ultimi episodi di violenza causati dai coloni israeliani lo scorso fine settimana. In un tweet dell'ufficio statunitense per gli Affari palestinesi si auspica inoltre che "i responsabili di questi orribili attacchi rispondano a pieno delle loro azioni e siano perseguiti dalla legge". "Chi ha perso i propri beni o chi ha subito altri danni", si legge nello stesso tweet, deve "ricevere un indennizzo". A Huwara, un gruppo di coloni israeliani, intento a lanciare pietre contro i veicoli palestinesi, ha assaltato i militari israeliani dispiegati nell'area per fermarli. Giunte sulla scena le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno identificato diversi sospetti, alcuni dei quali mascherati, ma i coloni hanno rifiutato di disperdersi. In precedenza, il capo di Stato maggiore della Difesa israeliana, il generale Herzi Halevi, aveva già promesso di "indagare a fondo" sugli episodi di violenza avvenuti a Huwara la scorsa domenica. Tuttavia, le otto persone arrestate domenica, 26 febbraio, perché sospettate di aver appiccato il fuoco ad Huwara sono state rilasciate. (Res)