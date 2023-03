Speciale difesa: Arabia Saudita, completato progetto per produzione locale di pattugliatori veloci HS132

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Arabia Saudita e l'Autorità generale per le industrie militari del Regno (General Authority for Military Industries, Gami), hanno annunciato, di aver completato la realizzazione del progetto che prevede la costruzione locale di pattugliatori veloci del tipo Interceptor HSI32. Lo riferisce il quotidiano panarabo con sede a Londra “Asharq al awsat”, secondo cui il progetto è stato realizzato in conformità con standard internazionali e ha visto la partecipazione della saudita Zamil Offshore Services, tra i principali fornitori di servizi marittimi e offshore in Medio Oriente, Advanced Electronics Company, società saudita specializzata in industria elettronica e una delle società sussidiarie del gruppo francese Cmn, e la compagnia statale del Regno Saudi Arabian Military Industries (Sami). Secondo il comandante delle forze navali reali saudite, il tenente generale Fahd al Ghufaili, il sistema di Interceptor HSI32 “contribuirà ad aumentare il livello di prontezza al combattimento delle forze navali in modo da migliorare la sicurezza marittima nella regione, e, insieme alle diverse unità delle flotte orientale e occidentale, a proteggere gli interessi vitali e strategici dell'Arabia Saudita”. (Res)