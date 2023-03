Speciale difesa: Difesa-sport, primo tavolo congiunto della XIX legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Ha preso il via, il primo Tavolo Difesa–Sport della XIX legislatura con l’incontro tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il sottosegretario alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, Isabella Rauti. L’iniziativa si pone l’obiettivo di approfondire il rapporto tra il mondo della difesa e quello dello sport, esplorando possibili ulteriori sinergie a livello nazionale e locale. Nel corso dell’incontro, i due ministri hanno confermato la volontà di “fare squadra”, favorendo la sinergia tra i dicasteri anche nell’ottica di veicolare lo sport quale opportunità motivazionale a 360 gradi. “Gli atleti delle Forze armate danno un importante contributo al Paese e alla crescita dello sport italiano, anche con il Gruppo sportivo paralimpico della difesa” ha detto il ministro Crosetto, che proprio in questi giorni ha rivolto le sue congratulazioni agli atleti militari che hanno conquistato diverse medaglie negli sport invernali. E ha aggiunto: “I successi raggiunti sono motivo d’orgoglio per tutta la Nazione, ma la cosa più importante non sono i risultati e le medaglie, bensì i valori che accomunano difesa e sport: sacrificio, fatica, impegno e dedizione”. (Com)