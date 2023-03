Speciale difesa: Medio Oriente, esercito israeliano annuncia un’esercitazione in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato in una nota che si terrà un’esercitazione “programmata” in Cisgiordania. Nel comunicato stampa le Idf affermato che le manovre prenderanno il via e proseguiranno, coinvolgendo i militari delle brigate Binyamin, Yehuda ed Etzion. Le esercitazioni giungono nel pieno di una nuova spirale di tensione tra israeliani e palestinesi, in corso ormai da mesi, ma acuita dal recente attacco avvenuto lo scorso 26 febbraio contro di Huwara da parte di un gruppo di coloni ebrei del vicino insediamento di Har Bracha. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che due fratelli israeliani, Hallel e Yagel Yaniv, erano stati uccisi in uno scontro a fuoco con militanti palestinesi. La folla ha dato fuoco a case e auto in quella che secondo diversi analisti è stata la peggiore esplosione di violenza dei coloni da diversi decenni. In totale l’Autorità nazionale palestinese ha riferito che durante l’assalto sono state date alle fiamme 100 auto, 75 abitazioni (di cui 35 completamente distrutte), con un bilancio di un morto e decine di feriti. Intanto, secondo quanto riporta il quotidiano israeliano “The Time of Israel”, tutti i sospetti israeliani detenuti dopo l’attacco di Huwara stati rilasciati. Lo scorso 26 febbraio i militari israeliani avevano arrestato otto persone per il loro presunto coinvolgimento nei disordini di Huwara. Di questi, sei sono stati rilasciati. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia israeliana, Dean Elsdunne, tre sospetti israeliani sono attualmente agli arresti domiciliari. (Res)