Speciale difesa: Ue, Lollobrigida, va difesa e rafforzata, Italia deve fare sua parte

- “L’Europa è importante, va difesa e va rafforzata. All’interno di questo consesso internazionale l’Italia deve fare la sua parte e la può fare facendo perno sui grandi interessi che le nostre imprese riescono a portare con qualità e capacità e che la politica le deve sostenere". Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida intervistato al Tg1 a margine dell'incontro con gli europarlamentari italiani e gli stakeholder che si è svolto a Bruxelles. "Dobbiamo lavorare in Europa per avere una Sovranità alimentare che ci permetta di restare indipendenti anche in fasi critiche come queste e l'agricoltura e' un asset strategico", ha aggiunto. (Rin)