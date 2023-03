Speciale difesa: Germania, forze speciali ingaggiarono afgano sospettato di rapporti con terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) ha ingaggiato come consulente per la sicurezza un cittadino dell'Afghanistan, sospettato di rapporti con il terrorismo, mentre era inquadrato nelle missioni della Nato nel Paese dell'Asia centrale. È quanto emerge da documenti a uso interno del ministero della Difesa tedesco, visionati dall'emittente radiotelevisiva “Bayerischer Rundfunk”. In particolare, l'afgano è stato impiegato dal Ksk nonostante fosse in una lista nera di individui potenzialmente pericolosi e gli fosse stato impedito di collaborare con la Nato per “rapporti con il terrorismo”. Residente in Germania dal ritiro dell'Alleanza atlantica dall'Afghanistan, il sospettato ha raccontato a “Bayerischer Rundfunk” di essere stato “gli occhi e le orecchie” del Ksk, per cui ha lavorato come traduttore e ha svolto funzioni di valutazione della situazione di sicurezza. Inoltre, l'afgano ha ripetutamente avuto accesso alla base delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di Mazar-i-Sharif. Il Ksk avrebbe, dunque, ignorato gli avvertimenti del Servizio federale per il controspionaggio militare (Mad) in merito al collaboratore. Il medesimo errore sarebbe stato compiuto dal ministero degli Esteri tedesco, che ha inserito l'uomo tra i collaboratori della Bundeswehr fatti evacuare dall'Afghanistan in Germania a seguito della riconquista di Kabul da parte dei talebani. (Geb)