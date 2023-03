Kosovo: Psd organizza azione di protesta in occasione dell’avvio del dialogo a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Psd) del Kosovo ha tenuto un'azione di protesta presso la sede del governo di Pristina prima dell'incontro a Bruxelles tra il primo ministro Albin Kurti e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Nel palazzo del governo gli attivisti del Psd hanno posizionato uno striscione con la scritta "Tensione per l'Associazione", dove si possono vedere Kurti e Vucic con i guantoni da boxe sul tavolo, mentre sotto il tavolo si "stringono" la mano. Il presidente del Psd, Dardan Molliqaj, ha detto che le tensioni nel nord “avevano un obiettivo, ovvero la formazione dell'Associazione”. "Quello che si vede nell'illustrazione è la verità che è accaduta nel dialogo Kosovo-Serbia, che è passato da dialogo per l'accordo finale ad accettazione dell'Associazione. Tutte le tensioni nel nord sono avvenute per la creazione dell'Associazione. Non c'è mai stato un dialogo più chiuso, meno democratico e più trasparente in Kosovo”, ha detto Molliqaj.(Alt)