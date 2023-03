Argentina: influenza aviaria in pollo di allevamento, sospesa esportazione carni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà febbraio le autorità avevano rintracciato un primo caso di contagio in un uccello migratore nella provincia settentrionale di Jujuy, al confine con la Bolivia. Pur avendo dichiarato emergenza sanitaria per cercare di circoscrivere la possibile diffusione della malattia, Buenos Aires assicurava che il virus non interessa esemplari destinati al consumo umano, comprese le uova. La denuncia del ministero dell’Agricoltura conferma ad ogni modo l’allarme che da alcuni mesi attraversa la regione: i governi di Cile, Bolivia, Ecuador, Colombia e Perù hanno a vario titolo avviato programmi mirati di sacrificio degli esemplari. Tutti Paesi, Argentina compresa, in qui il virus fa il suo esordio assoluto. (segue) (Abu)