Argentina: influenza aviaria in pollo di allevamento, sospesa esportazione carni (3)

- Nei giorni precedenti l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva avvertito di un possibile innalzamento del livello di allarme legato alla diffusione dell’H5N1. Un virus, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è presente in allevamenti e fattorie da circa 25 anni, ma che di recente è stato riscontrato in visoni, nutrie e leoni marini. Un’evoluzione che “va seguita da vicino”, ha detto Ghebreyesus segnalando il rischio che la malattia possa passare dagli uccelli domestici e selvatici ai mammiferi, non escludendo una ulteriore migrazione verso la specie umana. (segue) (Abu)