Argentina: influenza aviaria in pollo di allevamento, sospesa esportazione carni (4)

- Poco prima dell’Argentina era stato il confinante Uruguay e la lontana Guatemala a certificare un caso di contagio e decretare l’emergenza. La situazione è sotto stretto controllo in Ecuador, Paese in cui 1,2 milioni di uccelli sono morti per contagio o sacrificati. Ha fatto notizia in questo caso la possibile presenza del virus in una bambina di nove anni che pare essere stata a contatto con un uccello malato. La settimana scorsa le autorità sanitarie di Cuba hanno individuato il virus in alcuni esemplari ospitati dallo Zoo dell’Avana, struttura messa in quarantena. Un primo focolaio è stato denunciato il 23 gennaio nella Costa Rica. (segue) (Abu)