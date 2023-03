Argentina: influenza aviaria in pollo di allevamento, sospesa esportazione carni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stato di emergenza sanitaria di 90 giorni è stato decretato da metà gennaio in Honduras a fronte della morte di diversi pellicani nelle zone della costa caraibica: al 1 febbraio si contano 247 esemplari deceduti. Il primo caso di H5N1 ha spinto il Panama ad attivare l’allarme dal 24 dicembre, procedendo all’uccisione di oltre 2.500 uccelli. Il governo del Nicaragua ha deciso di rinforzare la vigilanza epidemiologica, mentre in El Salvador vige una situazione di “allarme preventivo continuo”. In Cile si parla di circa diecimila uccelli morti per l’aviaria, mentre cinque Stati costieri del Venezuela sono in allarme per la presenza del virus in esemplari di Pellicano. Non meno sensibile l’allarme in Perù, Paese che denuncia la morte si qui di almeno 55mila uccelli. (Abu)