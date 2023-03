Cassazione: Nordio, nomina Cassano traguardo di percorso donne in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Margherita Cassano, prima donna ai vertici della Corte di Cassazione. La sua nomina a primo presidente della Suprema Corte è il traguardo di un percorso iniziato 60 anni fa, con l’ingresso delle prime donne in magistratura e rappresenta un ulteriore fondamentale passo in avanti verso l’effettiva parità di genere. La presidente Cassano sarà un punto di riferimento per le giovani che sempre più numerose superano il concorso, per prestare un essenziale servizio alla Repubblica". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, invia un messaggio di auguri a Margherita Cassano, eletta oggi primo presidente della Cassazione dal plenum del Csm, riunito alla presenza del capo dello Stato. Al 30 giugno 2022, le donne in magistratura sono 4.952 e rappresentano il 55 per cento del totale. Fu la legge n. 66 del 1963 ad aprire anche alle donne l’ingresso in magistratura, regolamentando l’ammissione a tutte le cariche e agli impieghi pubblici. Nel 1965, entrarono le prime 27 vincitrici di concorso e da allora la percentuale è progressivamente aumentata, anche nei ruoli apicali. Erano 4.854 le donne nel 2019, 4.966 nel 2020 e 5.011 nel 2021. (Rin)