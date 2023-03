Cassazione: Curzio, onorato di passare testimone a Margherita Cassano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Passo il testimone ad una presidente come Margherita Cassano di cui sono testimone privilegiato delle sue qualità”. Lo ha affermato il primo presidente uscente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, intervenendo in occasione della riunione del plenum del Consiglio superiore della magistratura convocato per l’elezione del suo successore, Margherita Cassano, primo presidente donna della storia. Della stessa presidente Cassano “ho avuto cognizione piena della lealtà e della generosità sul piano umano, con un grandissimo senso dell’Istituzione e delle ricadute umane che il nostro lavoro comporta”, ha aggiunto il presidente Curzio. “Oggi è un giorno importante per la Corte di Cassazione, per la magistratura e per l’intero Paese: sono onorato di passare il testimone a Margherita”, ha concluso. (Rin)