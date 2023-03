Lazio: Gasparri (FI), attendiamo fiduciosi decisione su seggi per armonica rappresentanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi dopo le elezioni regionali nel Lazio "rispettiamo e seguiamo, a doverosa distanza, il lavoro di quanti devono procedere alla definitiva attribuzione". Lo afferma in una nota il coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Confidiamo in una decisione saggia per quanto attiene il premio di maggioranza - prosegue -. Essendo, per l'appunto, un premio alla maggioranza non si può non tener conto dell'intera coalizione che ha conseguito questo risultato. Pertanto attendiamo fiduciosi le decisioni che saranno prese nei prossimi giorni affinché si garantisca un'armonica ed equilibrata rappresentanza al centrodestra che, unito e coeso, ha vinto le elezioni e, unito e coeso, porterà avanti un buon governo per cinque anni nella regione Lazio". (Com)