Pil: Istat, nel 2022 crescita del 3,7 per cento (2)

- La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil per 4,6 punti percentuali, mentre l’apporto della domanda estera netta è stato negativo per 0,5 punti e quello della variazione delle scorte per 0,4 punti. Il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume del 10,2 per cento nelle costruzioni e del 4,8 per cento nelle attività dei servizi. Si rilevano contrazioni dell’1,8 per cento nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dello 0,1 per cento nell’industria in senso stretto. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (Ap), misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -8,0 per cento, a fronte del -9,0 per cento nel 2021. Il valore dell’indebitamento per gli anni 2020 e 2021 è stato rivisto a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta (si veda il paragrafo delle revisioni). Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,7 per cento (-5,5 per cento nel 2021). (Rin)