Veneto: domani a Cerea il convegno "I modelli organizzativi delle imprese familiari"

- Si terrà domani, 2 marzo, presso Villa Dionisi a Cerea - in provincia di Verona - l'evento "I modelli organizzativi nelle imprese familiari", organizzato dallo Studio commercialista Massimo Gazzani di Verona. Il dibattito, spiegano gli organizzatori, si propone di indicare alcuni modelli organizzativi delle imprese familiari, portando esperienze e approfondimenti, dal momento che ogni azienda e famiglia ha storie diverse e che "quando si parla di questi tipi di imprese, si ha il bisogno di comprendere sia la loro mentalità che i loro sentimenti", un esercizio che non sempre risulta facile. All'evento, in programma dalle ore 17, parteciperanno Massimo Gazzani, commercialista e partner dello Studio Gazzani; Francesco Pinto, presidente e co-fondatore Yamamay; Francesco Zagarese, manager Glaxo (Gsk), Ferrari, Versalis (Eni); Mattia D’Amato, consigliere amministrazione EN.IT Spa.; Lorenzo Salvatore, partner Studio notarile Macchi Salvatore.(Rev)