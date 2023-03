Autismo: al Museo e Real Bosco di Capodimonte i risultati del progetto ‘Un Bosco Reale per Tutti’ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del seminario verranno illustrate le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti dal 2017 al 2022. "Un Bosco per Tutti" è un progetto oggi riconosciuto come buona prassi, validato dal lavoro di ricerca e dalle pubblicazioni scientifiche del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell'Università Parthenope di Napoli e del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università Federico II di Napoli. Un modello di fruizione dei luoghi della cultura e di inclusione dove i concetti di benessere, bellezza e persona trovano la loro sintesi in azioni concrete "Per e Con i ragazzi" e le loro famiglie. Parteciperanno: Sylvain Bellenger, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Giovanni Minucci, Cooperativa Il Tulipano; Luisa Varriale, Dipartimento DiSEGIM e DiSMeB Università degli Studi di Napoli Parthenope; Carmela Bravaccio ed Emilia Sarnataro, Dipartimento Scienze Mediche Traslazionali Università Federico II di Napoli Fulvia Borrelli Presidente dell'Associazione Famiglie in Rete; Rosaria Giampetraglia, vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli; Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del comune di Napoli. (Ren)