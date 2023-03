Pd: Piero Comandini è il nuovo segretario dem in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Piero Comandini, 63 anni, cagliaritano, il nuovo segretario del Pd sardo. Comandini, pur ottenendo tremila voti in meno del suo avversario, Giuseppe Meloni, gallurese, ha conquistato la segreteria grazie al sistema di voto adottato per le primarie dem: in buona sostanza non valgono le preferenze totali ma i delegati all'Assemblea, un po' come succede negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali. Decisiva la vittoria a Cagliari, la città che assegna il maggior numero di delegati che saranno 66 per Comandini e 64 per Meloni. Inutile la vittoria di Giuseppe Meloni a Quartu dove peraltro lo spoglio era stato bloccato per presunte “infiltrazioni” da parte di elettori di aree politiche avversarie dei democratici. Il conteggio dei voti utili per l'assegnazione dei delegati si è concluso intorno alla mezzanotte: sulle operazioni di conteggio, fino all'ultimo è pesata l'incognita di un un finale in parita, esito scongiurato grazie all'assegnazione, in Gallura, del 66esimo delegato a Comandini. (Rsc)