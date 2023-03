Antimafia: da Senato via libera definitivo a istituzione Commissione parlamentare d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo dall'Aula del Senato alla proposta di legge sulla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie in questa legislatura. Il testo è stato approvato per alzata di mano. Questa, della 19ma legislatura, è la dodicesima Commissione parlamentare. Risale al dicembre 1962 la prima legge che istituiva la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, ma poiché mancavano pochi mesi allo scioglimento delle Camere, la Commissione non divenne subito operativa. Tra le novità introdotte nel testo di questa legislatura, all'articolo 5, la facoltà dei partiti di avvalersi della Commissione in funzione preventiva per analizzare i profili dei candidati che i partiti intendono proporre alle elezioni. (segue) (Rin)