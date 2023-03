Imprse: Iveco consegna 35 Iveco S-Way a Corsi per il trasporto refrigerato in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco consegna 35 Iveco S-Way a Corsi, azienda che si occupa di trasporto conto terzi a temperatura controllata da oltre 60 anni in Europa. La cerimonia si è svolta a Verona presso la sede del cliente alla presenza di Francesco Corsi, Titolare dell’azienda omonima, Diego Moreschi, Responsabile Gamma Pesanti Officine Brennero, Mario Baruffi, Area Manager Iveco Mercato Italia. I 35 Iveco S-Way, modello AS440S49T/P, sono dotati di cambio Hi-Tronix, pneumatici 315/70, Parking Cooler, cerchi in lega, Spoiler integrale, misurazione carichi su assi, pacchetti Driving Comfort, High Value, Living Comfort Plus ed Efficiency Plus con Gps predittivo ed ausiliari intelligenti. Inoltre, il kit Dvs include una telecamera, un monitor in cabina, sensori di prossimità e allarmi acustici per avvertire l’autista della presenza di utenti della strada vulnerabili nell’angolo cieco del veicolo. Inoltre, il rapporto al ponte 2,31 permette di ottimizzare i consumi in funzione della mission del cliente. Iveco garantisce soluzioni di trasporto ideali per la catena del freddo, offrendo veicoli configurabili a seconda delle esigenze di mission, elemento che offre la possibilità di scegliere una soluzione modulare per allestimenti frigo, con una configurazione che preveda uno spazio libero su telaio per l’installazione di componenti aggiuntivi per il gruppo frigo e una disposizione dei compressori e delle prese di forza per alimentarlo. La consegna è stata curata da Officine Brennero, concessionaria Iveco di riferimento per il territorio, che garantisce una copertura per le province di Trento, Verona e Mantova. (Com)