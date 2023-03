India-Italia: Meloni domani a Nuova Delhi, il programma della giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà domani mattina a Nuova Delhi, all’aeroporto militare di Palam, e inizierà la sua intensa giornata di lavoro con un’accoglienza cerimoniale a Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale (5:30 in Italia), dove rilascerà una breve dichiarazione introduttiva. Da lì si recherà al Raj Ghat, il memoriale dedicato al Mahatma Gandhi, padre della nazione indiana, dove deporrà una corona. I suoi impegni politici entreranno nel vivo con l’incontro col primo ministro dell’India, Narendra Modi, a Hyderabad House, la sede utilizzata dal governo indiano per accogliere i dignitari stranieri in visita. Il colloquio dovrebbe durare circa un’ora (con inizio intorno alle 7:30 italiane). Seguirà una riunione allargata alle delegazioni. Al termine è previsto uno scambio di accordi e i due leader rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Sarà pubblicato un comunicato congiunto. (segue) (Rin)