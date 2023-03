India-Italia: Meloni domani a Nuova Delhi, il programma della giornata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio (13:15 per noi) Meloni tornerà a Rashtrapati Bhawan, dove sarà ricevuta dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. Subito dopo si sposterà all’Hotel Taj Palace, per partecipare come ospite e relatore di punta al Raisina Dialogue, conferenza di geopolitica organizzata dal ministero degli Esteri indiano e dall’Observer Research Foundation (Orf), che inizierà nel tardo pomeriggio (14 in Italia). A conclusione del suo intervento e di un’intervista, il presidente del Consiglio lascerà l’India (partenza alle 17.30 italiane) alla volta degli Emirati Arabi Uniti. (Rin)