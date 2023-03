Pd: Cattaneo (FI), Schlein per più centralismo e più spesa pubblica, noi diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'elezione di Elly Schlein, “il Partito democratico ha scelto una linea più radicale, fatta di maggiore spesa pubblica e più tasse, da quelle su successioni e donazioni fino alla patrimoniale”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, ospite di “Agorà”, su Rai Tre. “Una linea – ha proseguito – che pensa di poter risolvere tutto con l'intervento pubblico mentre la nostra idea è molto diversa. Da liberale, sono fermamente convinto che una maggiore spesa pubblica non equivalga ad un migliore servizio al cittadino. Anzi, spesso è vero il contrario". "I modelli che sono andati verso una partnership pubblico-privato – ha sottolineato Cattaneo – hanno funzionato meglio. Questa partnership può aver bisogno di una messa a punto, affinché le prestazioni che non hanno valore aggiunto in termini economici non siano un appannaggio esclusivo del pubblico, ma smantellare questo modello, come vuol fare il Pd di Schlein per tornare al modello centralistico, non è una strada percorribile”. “Lo stesso – ha aggiunto – vale per quanto riguarda il lavoro. Tutti vogliamo aumentare i salari, ma mentre il Pd spinge per il salario minimo, noi pensiamo che in un Paese con l'80 per cento di contrattazione collettiva, il salario minimo finirebbe per penalizzare i lavoratori stessi". (Rin)