Antimafia: Lombardo (Azione), mai abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conoscenza ci è utile non solo per deliberare gli atti legislativi più utili al contrasto del fenomeno criminoso, ma anche per conoscere come il fenomeno mafioso si evolve nel tempo; ci dovremmo interrogare come mai lo scioglimento di taluni Comuni per mafia stia diventando una costante. Come fare prevenzione? Favorendo il lavoro soprattutto per i giovani al Sud e promuovendo la cultura della legalità. C'è poi il tema della confisca dei beni dove il riutilizzo del bene è fondamentale per restituire dignità a una comunità. Infine c'è il piano internazionale: ormai il fenomeno criminoso ha una dimensione essenzialmente transnazionale. Occorre agire con gli altri Paesi europei ed i Paesi terzi per avere elementi conoscitivi condivisi per adottare soluzioni comuni di contrasto al fenomeno mafioso, dal punto di vista economico e finanziario.Un'avvertenza per tutti coloro che saranno nominati componenti della futura Commissione: custodite il dovere di segretezza per non mettere a rischio l'attività di magistrati, inquirenti e forze di polizia impegnate ogni giorno in delicate e rischiose indagini di contrasto alle mafie". Lo ha detto Marco Lombardo, senatore di Azione, annunciando a palazzo Madama il voto favorevole del Terzo polo sull'istituzione della dodicesima commissione d'inchiesta antimafia.(Rin)